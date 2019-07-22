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Результаты выборов в Раду: партия Порошенко обошла "Слугу народа" за рубежом

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 09:46
Результаты выборов в Раду: партия Порошенко обошла "Слугу народа" за рубежом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК обработал 100% протоколов на заграничных участках

Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла "Слугу народа" на зарубежных участках. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Так, ЦИК уже обработал 100% протоколов на заграничных избирательных участках и, согласно предварительным результатам, лидирует "Европейская солидарность" с поддержкой 29,55% избирателей. На втором месте "Слуга народа" - 28,13%, на третьем месте "Голос" - 19,67%, остальные партии набрали меньше 5%.

Результаты выборов в Раду: партия Порошенко обошла &quot;Слугу народа&quot; за рубежом

Фото: предварительные результаты голосования за границей

Результаты выборов в Раду по странам

Партию "Европейская солидарность" поддержало большинство избирателей в следующих странах:

  1. Австралия
  2. Греция
  3. Кувейт
  4. Ирландия
  5. Италия
  6. Канада
  7. Бельгия
  8. Дания
  9. Нидерланды
  10. Саудовская Аравия
  11. Таиланд
  12. Швеция
  13. Ливан
  14. Малайзия
  15. Мексика
  16. Австрия
  17. Болгария
  18. Кипр
  19. Сингапур
  20. Словения
  21. Узбекистан
  22. Хорватия
  23. Великобритания
  24. США
  25. Турция
  26. Германия
  27. Финляндия
  28. Франция
  29. Черногория
  30. Швейцария
  31. Япония

За партию "Слуга народа" проголосовало большинство в следующих странах:

  1. Азербайджан
  2. Алжир
  3. Египет
  4. Аргентина
  5. Грузия
  6. Конго
  7. Израиль
  8. Катар
  9. Иран
  10. Иордания
  11. Кыргызстан
  12. Китай
  13. Испания
  14. Марокко
  15. Новегия
  16. Латвия
  17. Литва
  18. Объединенные Арабские Эмираты
  19. Португалия
  20. Беларусь
  21. Армения
  22. Индия
  23. Казахстан
  24. Куба
  25. Молдова
  26. Перу
  27. Польша
  28. Сербия
  29. Чили
  30. Румыния
  31. Словакия
  32. Вьетнам
  33. Тунис
  34. Туркменистан
  35. Венгрия
  36. Чехия

В Южно-Африканской Республике, Корее и Македонии голоса избирателей разделились между "Слугой народа" и "Европейской солидарностью".

За "Голос" отдали свои голоса большинство избирателей в Норвегии, Бразилии, а в Македонии "Голос" разделил большинство с "Европейской солидарностью".

"Оппозиционная платформу - За життя" поддержало большинство избирателей в Эстонии.

Отметим, на данный момент ЦИК уже обработал 44,19% протоколов по многомандатному избирательному округу. На данный момент лидером является "Слуга народа" с поддержкой 42,33% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (12,79%), "Европейская солидарность" (8,7%), "Батькивщина" (8,08%) и "Голос" (6,4%).

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным Центризбиркома, кандидаты от "Слуги народа" побеждают на большинстве мажоритарных округов.

Центризбирком обработал 41% протоколов ЦИК обработал 35% протоколов
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