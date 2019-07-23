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Выборы в Раду: ЦИК обработал 90% протоколов

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 02:58
Выборы в Раду: ЦИК обработал 90% протоколов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За партию "Слуга народа" проголосовали 43.1% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 90% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 43.1% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12.94% избирателей, а за партию "Европейская солидарность" - 8.18% избирателей.

По данным ЦИК, четвертое место занимает партия "Батькивщина", за которую проголосовали 8.18% избирателей. Пятерку закрывает партия "Голос"(5.92%).

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сказал, что на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель.

Отметим, что по предварительным результатам подсчета голосов трое кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах в Закарпатской области и имели поддержку Венгрии, проигрывают выборы

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