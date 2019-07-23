Результати виборів: відомо імена понад 80 нардепів-мажоритарників

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Попередні результати виборів в Раду встановлені вже в 83 мажоритарних округах

За попередніми результатами виборів до Верховної ради України визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу". Так, з 83 визначених переможців 22 кандидати - самовисуванці, 4 представники "Опозиційного блоку" та по одному кандидату від "Голосу", "Опозиційної платформи - За життя", "Свободи" та партії "Єдиний Центр", решта кандидатів - від "Слуги народа".

Наразі лише у Донецькій, Закарпатській та Хмельницькій областях немає кандидатів-переможців від "Слуги народу". Наразі підрахунок голосів продовжується.

Зазначимо, загалом ЦВК вже опрацювала 93,29% протоколів по мажоритарним округам. По багатомандатному виборчому округу ЦВК вже опрацювала 93,29% протоколів.

Позачергові вибори у Верховну раду в Україні відбулися 21 липня, після закриття виборчих дільниць ЦВК перейшла до підрахунку голосів. Загалом ЦВК має два тижня на підрахунок, результати голосування мають бути оприлюднені до 5 серпня.

Переможці по округам

Київ

212 округ - Максим Перебийніс ("Слуга народу")

213 округ - Артем Дубнов ("Слуга народу")

215 округ - Богдан Яременко ("Слуга народу")

216 округ - Леся Забуранна ("Слуга народу")

217 округ - Мар'яна Безугла ("Слуга народу")

218 округ - Дмитро Гурін ("Слуга народу")

219 округ - Микола Тищенко ("Слуга народу")

221 округ - Анна Пуртова ("Слуга народу")

222 округ - Роман Грищук ("Слуга народу")

Вінницька область

14 округ - Ірина Борзова ("Слуга народу")

16 округ - Геннадій Вацак (самовисування)

Волинська область

20 округ - Вячеслав Рублов ("Слуга народу")

22 округ - Ігор Палиця (самовисування)

Дніпропетровська область

26 округ - Кирилл Нестеренко ("Слуга народу")

28 округ - Юрій Мисягін ("Слуга народу")

30 округ - Ганна Лычман ("Слуга народу")

31 округ - Володимир Захарченко ("Слуга народу")

36 округ - Роман Каптелов ("Слуга народу")

37 округ - Дмитро Шпенов (самовисування)

38 округ - Владислав Бородін ("Слуга народу")

Донецька область

45 округ - Муса Магомедов ("Опозиційний блок")

46 округ - Федір Христенко ("Опозиційна платформа - За життя")

48 округ - Максим Єфімов (самовисування)

51 округ - Олександр Ковальов (самовисування)

57 округ - Вадим Новинський ("Опозиційний блок")

58 округ - Сергій Магера ("Опозиційний блок")

60 округ - Дмитро Лубінець (самовисування)

Житомирська область

62 округ - Ігор Герасименко ("Слуга народу")

63 округ - Богдан Кицак ("Слуга народу")

Закарпатьска область

68 округ - Роберт Горват (самовисування)

69 округ - Віктор Балога (партія Єдиний Центр)

71 округ - Валерій Лунченко (самовисування)

72 округ - Василь Петьовка (самовисування)

Запорізька область

74 округ - Геннадій Касай ("Слуга народу")

75 округ - Роман Соха ("Слуга народу")

76 округ - Євгеній Шевченко ("Слуга народу")

77 округ - Сергій Штепа ("Слуга народу")

79 округ - Юлія Яцик ("Слуга народу")

80 округ - Сергій Мінько (самовисування)

Івано-Франківська область

83 округ - Оксана Савчук ("Свобода")

85 округ - Едуард Прощук ("Слуга народу")

88 округ - Андрій Іванчук (самовисування)

Київська область

91 округ - Олег Дунда ("Слуга народу")

Кіровоградська область

99 округ - Олександр Дануца ("Слуга народу")

103 округ - Олег Варонько ("Слуга народу")

Луганська область

106 округ - Олексій Кузнєцов ("Слуга народу")

112 округ - Сергій Вельможний (самовисування)

Львівська область

117 округ - Ярослав Рущишин ("Голос")

120 округ - Ярослав Дубневич (самовисування)

124 округ - Юрій Камельчук ("Слуга народу")

Миколаївська область

131 округ - Артем Чорноморов ("Слуга народу")

Одеська область

134 округ - Олег Колєв ("Слуга народу")

136 округ - Олександр Горенюк ("Слуга народу")

140 округ - Сергій Колебошин ("Слуга народу")

143 округ - Анатолій Урбанський (самовисування)

Полтавська область

146 округ - Юрій Шаповалов (самовисування)

147 округ - Олег Кулініч (самовисування)

149 округ - Костянтин Касай ("Слуга народу")

151 округ - Максим Березін ("Слуга народу")

Рівненська область

152 округ - Олександр Ковальчук ("Слуга народу")

154 округ - Олександр Аліксійчук ("Слуга народу")

155 округ - Віктор М'ялик (самовисування)

Сумська область

160 округ - Ігор Молоток (самовисування)

Тернопільська область

163 округ - Андрій Богданець ("Слуга народу")

164 округ - Ігор Василів ("Слуга народу")

165 округ - Іван Чайківський (самовисування)

167 округ - Володимир Гевко ("Слуга народу")

Харківська область

168 округ - Марія Мезенцева ("Слуга народу")

169 округ - Олександр Куницький ("Слуга народу")

170 округ - Андрій Одарченко ("Слуга народу")

172 округ - Юрій Здебський ("Слуга народу")

173 округ - Олександр Бакумов ("Слуга народу")

175 округ - Євген Пивоваров ("Слуга народу")

176 округ - Дмитро Шенцев ("Опозиційний блок")

177 округ - Дмитро Любота ("Слуга народу")

178 округ - Олександр Літвінов ("Слуга народу")

181 округ - Дмитро Микиша ("Слуга народу")

Хмельницька область

188 округ - Сергій Лабазюк (самовисування)

Черкаська область

194 округ - Любов Шпак ("Слуга народу")

198 округ - Сергій Рудик (самовисування)

199 округ - Сергій Нагорняк ("Слуга народу")

Чернівецька область

201 округ - Олена Лис ("Слуга народу")

202 округ - Максим Заремський ("Слуга народу")

203 округ - Георгій Мазурашу ("Слуга народу")

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами опрацювання 90% протоколів у багатомандатному виборчому округу лідером є "Слуга народу" (43,1%) на другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" (12,94%). П'ятивідсотковий бар'єр долають також, "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Зазначимо, за результатом голосування за кордоном, де наразі вже опрацьовано 100% протоколів, перемогу здобула "Європейська солідарність". Загалом на закордонних дільницях п'ятивідсотковий бар'єр подолали лише три партії, окрім вже названої, також "Слуга народу" та "Голос".