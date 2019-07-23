Результати виборів: відомо імена понад 80 нардепів-мажоритарників

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)
Попередні результати виборів в Раду встановлені вже в 83 мажоритарних округах
За попередніми результатами виборів до Верховної ради України визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.
Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу". Так, з 83 визначених переможців 22 кандидати - самовисуванці, 4 представники "Опозиційного блоку" та по одному кандидату від "Голосу", "Опозиційної платформи - За життя", "Свободи" та партії "Єдиний Центр", решта кандидатів - від "Слуги народа".
Наразі лише у Донецькій, Закарпатській та Хмельницькій областях немає кандидатів-переможців від "Слуги народу". Наразі підрахунок голосів продовжується.
Зазначимо, загалом ЦВК вже опрацювала 93,29% протоколів по мажоритарним округам. По багатомандатному виборчому округу ЦВК вже опрацювала 93,29% протоколів.
Позачергові вибори у Верховну раду в Україні відбулися 21 липня, після закриття виборчих дільниць ЦВК перейшла до підрахунку голосів. Загалом ЦВК має два тижня на підрахунок, результати голосування мають бути оприлюднені до 5 серпня.
Переможці по округам
Київ
- 212 округ - Максим Перебийніс ("Слуга народу")
- 213 округ - Артем Дубнов ("Слуга народу")
- 215 округ - Богдан Яременко ("Слуга народу")
- 216 округ - Леся Забуранна ("Слуга народу")
- 217 округ - Мар'яна Безугла ("Слуга народу")
- 218 округ - Дмитро Гурін ("Слуга народу")
- 219 округ - Микола Тищенко ("Слуга народу")
- 221 округ - Анна Пуртова ("Слуга народу")
- 222 округ - Роман Грищук ("Слуга народу")
Вінницька область
- 14 округ - Ірина Борзова ("Слуга народу")
- 16 округ - Геннадій Вацак (самовисування)
Волинська область
- 20 округ - Вячеслав Рублов ("Слуга народу")
- 22 округ - Ігор Палиця (самовисування)
Дніпропетровська область
- 26 округ - Кирилл Нестеренко ("Слуга народу")
- 28 округ - Юрій Мисягін ("Слуга народу")
- 30 округ - Ганна Лычман ("Слуга народу")
- 31 округ - Володимир Захарченко ("Слуга народу")
- 36 округ - Роман Каптелов ("Слуга народу")
- 37 округ - Дмитро Шпенов (самовисування)
- 38 округ - Владислав Бородін ("Слуга народу")
Донецька область
- 45 округ - Муса Магомедов ("Опозиційний блок")
- 46 округ - Федір Христенко ("Опозиційна платформа - За життя")
- 48 округ - Максим Єфімов (самовисування)
- 51 округ - Олександр Ковальов (самовисування)
- 57 округ - Вадим Новинський ("Опозиційний блок")
- 58 округ - Сергій Магера ("Опозиційний блок")
- 60 округ - Дмитро Лубінець (самовисування)
Житомирська область
- 62 округ - Ігор Герасименко ("Слуга народу")
- 63 округ - Богдан Кицак ("Слуга народу")
Закарпатьска область
- 68 округ - Роберт Горват (самовисування)
- 69 округ - Віктор Балога (партія Єдиний Центр)
- 71 округ - Валерій Лунченко (самовисування)
- 72 округ - Василь Петьовка (самовисування)
Запорізька область
- 74 округ - Геннадій Касай ("Слуга народу")
- 75 округ - Роман Соха ("Слуга народу")
- 76 округ - Євгеній Шевченко ("Слуга народу")
- 77 округ - Сергій Штепа ("Слуга народу")
- 79 округ - Юлія Яцик ("Слуга народу")
- 80 округ - Сергій Мінько (самовисування)
Івано-Франківська область
- 83 округ - Оксана Савчук ("Свобода")
- 85 округ - Едуард Прощук ("Слуга народу")
- 88 округ - Андрій Іванчук (самовисування)
Київська область
- 91 округ - Олег Дунда ("Слуга народу")
Кіровоградська область
- 99 округ - Олександр Дануца ("Слуга народу")
- 103 округ - Олег Варонько ("Слуга народу")
Луганська область
- 106 округ - Олексій Кузнєцов ("Слуга народу")
- 112 округ - Сергій Вельможний (самовисування)
Львівська область
- 117 округ - Ярослав Рущишин ("Голос")
- 120 округ - Ярослав Дубневич (самовисування)
- 124 округ - Юрій Камельчук ("Слуга народу")
Миколаївська область
- 131 округ - Артем Чорноморов ("Слуга народу")
Одеська область
- 134 округ - Олег Колєв ("Слуга народу")
- 136 округ - Олександр Горенюк ("Слуга народу")
- 140 округ - Сергій Колебошин ("Слуга народу")
- 143 округ - Анатолій Урбанський (самовисування)
Полтавська область
- 146 округ - Юрій Шаповалов (самовисування)
- 147 округ - Олег Кулініч (самовисування)
- 149 округ - Костянтин Касай ("Слуга народу")
- 151 округ - Максим Березін ("Слуга народу")
Рівненська область
- 152 округ - Олександр Ковальчук ("Слуга народу")
- 154 округ - Олександр Аліксійчук ("Слуга народу")
- 155 округ - Віктор М'ялик (самовисування)
Сумська область
- 160 округ - Ігор Молоток (самовисування)
Тернопільська область
- 163 округ - Андрій Богданець ("Слуга народу")
- 164 округ - Ігор Василів ("Слуга народу")
- 165 округ - Іван Чайківський (самовисування)
- 167 округ - Володимир Гевко ("Слуга народу")
Харківська область
- 168 округ - Марія Мезенцева ("Слуга народу")
- 169 округ - Олександр Куницький ("Слуга народу")
- 170 округ - Андрій Одарченко ("Слуга народу")
- 172 округ - Юрій Здебський ("Слуга народу")
- 173 округ - Олександр Бакумов ("Слуга народу")
- 175 округ - Євген Пивоваров ("Слуга народу")
- 176 округ - Дмитро Шенцев ("Опозиційний блок")
- 177 округ - Дмитро Любота ("Слуга народу")
- 178 округ - Олександр Літвінов ("Слуга народу")
- 181 округ - Дмитро Микиша ("Слуга народу")
Хмельницька область
- 188 округ - Сергій Лабазюк (самовисування)
Черкаська область
- 194 округ - Любов Шпак ("Слуга народу")
- 198 округ - Сергій Рудик (самовисування)
- 199 округ - Сергій Нагорняк ("Слуга народу")
Чернівецька область
- 201 округ - Олена Лис ("Слуга народу")
- 202 округ - Максим Заремський ("Слуга народу")
- 203 округ - Георгій Мазурашу ("Слуга народу")
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами опрацювання 90% протоколів у багатомандатному виборчому округу лідером є "Слуга народу" (43,1%) на другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" (12,94%). П'ятивідсотковий бар'єр долають також, "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
Зазначимо, за результатом голосування за кордоном, де наразі вже опрацьовано 100% протоколів, перемогу здобула "Європейська солідарність". Загалом на закордонних дільницях п'ятивідсотковий бар'єр подолали лише три партії, окрім вже названої, також "Слуга народу" та "Голос".