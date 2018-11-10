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ЕС и США осуждают запланированные "выборы" в "Л/ДНР"

Новости » Политика    10.11.2018 - 14:45
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Евросоюз не признает результатов "выборов" в ОРДЛО

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что ЕС считает "выборы", которые должны состояться 11 ноября в "ЛНР" и "ДНР", незаконными и нелегитимными и не признает их результатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Могерини.

Как отмечается в заявлении, согласно с минскими договоренностями, любые выборы на территории, которая контролируется российскими боевиками, должны быть проведенными в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

Также, Могерини призвала стороны конфликта придерживаться минских соглашений, а Россию - применить свое "существенное влияние", которое она оказывает на сепаратистов.

Кроме того, посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве назвало "выборы" "фарсом" и призвало жителей оккупированных районов Донбасса не принимать участия в голосовании.

ЕС и США осуждают запланированные &quot;выборы&quot; в &quot;Л/ДНР&quot;

Напомним, что 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе запланировано проведение "выборов". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, "выборы" в ОРДЛО являются полной дискредитацией минских соглашений. Он также отметил, что все причастные будут привлечены к уголовной ответственности.

 

Президент ПА НАТО осудила "выборы" на оккупированном Донбассе
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикивыборыОРДЛО
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