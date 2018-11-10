Порошенко сделал заявление в связи с "выборами" на оккупированном Донбассе

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Так называемые "выборы" в "ЛНР" и "ДНР" не будут признаны ни одной страной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) приняла непосредственное участие в организации так называемых "выборов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей чем подтвердила свое участие в оккупации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства президента.

По словам Порошенко, "выборы" в "ЛНР" и "ДНР" не будут признаны ни одной страной.

"Эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они являются категорически неприемлемыми. Условия безопасности не созданы", - заявил президент.

Отмечается, что в понедельник, 12 ноября, в Вене на заседании Постоянного Совета ОБСЕ вопрос "выборов" в "Л/ДНР" будет вне очереди вынесен в повестку дня.

Кроме того, президент заявил, что Украина начала консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - рассказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что уже в ближайшие часы он ждет заседания стран Большой семерки, и реакции украинских партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из Соединенных Штатов Америки, Канады и всего мира.

Напомним, ранее Украина призвала Евросоюз ввести санкции против всех, кто участвует в организации так называемых "выборов" на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российскую Федерацию ждет усиление международных санкций за организацию так называемых "выборов" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые должны состояться 11 ноября.