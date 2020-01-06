Результаты повторной экспертизы по делу об убийстве в Каховке сообщат через месяц

Фото: протест под отделением полиции Каховки (most.ks.ua)

Родственники погибшего провели встречу с представителями Офиса генпрокурора

Результаты повторной экспертизы тела Владимира Чебукина, который был застрелен в Каховке, будут известны не раньше чем через месяц. Об этом заявила адвокат потерпевших Ирина Краснова, передает ТСН.

По словам адвоката, в понедельник, 6 января, родители погибшего провели встречу с представителями Офиса генерального прокурора.

"Замечаний относительно выполнения обязательств работниками ГУНП в Херсонской области и прокуратуры у нас нет", - сообщила адвокат.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. 4 января состоялась массовая акция протеста в Каховке.

После акций протестов полиция назначила повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу об убийстве мужчины в Каховке. К повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших. В частности будет определено, из скольких видов оружия были произведены выстрелы в погибшего. Родственники утверждают, что стрельба велась как минимум из трех видов оружия.

Также сообщалось, что убийство в Каховке начали расследовать в Государственном бюро расследований. Кроме этого генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей в расследовании резонансного убийства в Каховке.