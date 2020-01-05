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ГБР начало расследование убийства в Каховке

Новости » Общество     05.01.2020 - 17:45
ГБР начало расследование убийства в Каховке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открыто дело о превышении служебных полномочий

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя в Каховке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

"Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник полиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве", - сообщили в ГБР.

Как сообщили в Госбюро, также будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальная полиция Херсонской области проводит служебную проверку следственно-оперативной группы каховской полиции в рамках расследования убийства мужчины в Каховке.

Также сообщалось, что по делу об убийстве мужчины в Каховке полиция проведет повторную экспертизу. На нее будут допущены представители стороны потерпевших.

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