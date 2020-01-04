В Каховке протестуют из-за возможной причастности полиции к убийству человека

Фото: протест под отделением полиции (most.ks.ua)

В среду, 1 января, во время стрельбы погиб 26-летний мужчина

В Каховке 4 января началась массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчины во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным местной полиции, утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Отмечается, что злоумышленник был арестован на 60 суток, а также ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Кроме того, от выполнения служебных обязанностей был отстранен сотрудник районного отдела полиции и было объявлено о проведении служебного расследования. Госбюро расследований уже начало уголовное производство по ст. 365 УК Украины.

Однако родственники погибшего не верят заявлениям полиции и считают, что к убийству может быть причастен правоохранитель. Как пишут местные СМИ, родственники считают, что полиция могла скрыть некоторые детали преступления. Также остается вопрос оружия, из которого стреляли в мужчину, ведь местные врачи заявляли, что из погибшего изъяли пули от разных видов оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Переяславский районный суд продлил меру пресечения подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Суд оставил без альтернативы меру пресечения подозреваемому Ивану Приходько, а Владимиру Петровцу и Дмитрию Кривошею дал возможность внести залог в размере 280 тысяч гривен.