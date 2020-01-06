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Результати повторної експертизи у справі про вбивство в Каховці повідомлять через місяць

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 21:43
Результати повторної експертизи у справі про вбивство в Каховці повідомлять через місяць
Фото: протест під відділенням поліції Каховки (most.ks.ua)

Родичі загиблого провели зустріч з представниками Офісу генпрокурора

Результати повторної експертизи тіла Володимира Чебукина, який був застрелений в Каховці, будуть відомі не раніше ніж через місяць. Про це заявила адвокат потерпілих Ірина Краснова, передає ТСН.

За словами адвоката, у понеділок, 6 січня, батьки загиблого провели зустріч з представниками Офісу генерального прокурора.

"Зауважень щодо виконання зобов'язань працівниками ГУНП в Херсонській області та прокуратури у нас немає", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні. 4 січня відбулась масова акція протесту у Каховці.

Після акцій протестів поліція призначила повторну судово-медичну експертизу у справі про вбивство чоловіка у Каховці. До повторної судмедекспертизі допустять представника потерпілих. Зокрема буде визначено, скільки видів зброї були зроблені постріли в загиблого. Родичі стверджують, що стрілянина велася як мінімум з трьох видів зброї.

Також повідомлялося, що вбивство в Каховці почали розслідувати в Державне бюро розслідувань. Крім цього генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів, які на місці будуть координувати роботу слідчих у розслідуванні резонансного вбивства у Каховці.

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