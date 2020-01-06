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Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 10:11
Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Прокуроры будут координировать работу следователей в расследовании

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей в расследовании резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отметим, Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя в Каховке.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальная полиция Херсонской области проводит служебную проверку следственно-оперативной группы каховской полиции в рамках расследования убийства мужчины в Каховке.

Также сообщалось, что в деле об убийстве мужчины в Каховке полиция проведет повторную экспертизу. На нее будут допущены представители стороны потерпевших.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. 4 января состоялась массовая акция протеста в Каховке.

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Новости Украины полицияпреступленияРуслан Рябошапка
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