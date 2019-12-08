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Украина будет придерживаться "красных линий" на нормандском саммите, - Разумков

Новости » Политика     08.12.2019 - 11:39
Украина будет придерживаться "красных линий" на нормандском саммите, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам главы ВР, завтра не должно быть никакой политики и борьбы

От успешности переговоров во время саммита в нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, зависит будущее Украины. Об этом написал глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

По его словам, завтра не должно быть политики и борьбы.

"Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - заявил Разумков.

Также глава ВР добавил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и верит в победу Украины.

Напомним, завтра, 9 декабря в Париже состоится саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т. ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

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