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Від результатів нормандської зустрічі залежить майбутнє України, - Разумков

Новини » Політика     08.12.2019 - 11:39
Від результатів нормандської зустрічі залежить майбутнє України, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами голови ВР, завтра немає бути ніякої політики та боротьби

Від успішності перемовин під час саміту у нормандському форматі, які відбудуться у понеділок, 9 грудня, залежить майбутнє України. Про це написав голова Верховної ради України Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, завтра немає бути політики та боротьби.

"Завтра відбудуться перемовини у нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби - лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території - повернуті", - заявив Разумков.

Також голова ВР додав, що підтримує президента Володимира Зеленського і вірить в перемогу України.

Нагадаємо, завтра, 9 грудня в Парижі відбудеться саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

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