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Результати виброрів у США: за кого проголосувала Джорджія

Атланта, Джорджія, Середа 06 листопада 2024 07:42
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Результати виброрів у США: за кого проголосувала Джорджія Фото: кого підтримує штат Джорджія на виборах у США (Getty Images)
Автор: Анна Березіна

Ще один із ключових штатів на президентських виборах США підтримує Дональда Трампа. Результати у Джорджії після закриття дільниць свідчать про перевагу кандидата від Республіканської партії.

РБК-Україна наводить дані голосування за президента США в штаті Джорджія.

Вибори в США 2024: результат у Джорджії

За результатами виборів 5 листопада 2024 у Джорджії, які наводить CNN, кандидати на посаду президента США отримали:

  • 50,7% голосів – Дональд Трамп
  • 48,4% голосів – Камала Гарріс

Згідно з правилами виборів у США, кандидат-переможець всенародного голосування забере голоси всіх 16 делегатів Джорджії у Колегію вибірників.

Чому Джорджія належить до ключових штатів на виборах

Сполучені Штати мають незвичну виборчу систему, через особливості якої загальний результат виборів може залежати від перебігу голосування в окремих штатах.

До того ж американці не голосують за президента безпосередньо. Насправді вони віддають голоси за членів Колегії вибірників, які вже обиратимуть президента, виходячи з результатів виборів у тому чи іншому штаті.

Більшість штатів стабільно підтримують демократів або республіканців від виборів до виборів. Водночас є низка так званих "хитких" штатів, де представники партій мають приблизно порівну симпатій. Тому кандидати в президенти приділяють їм найбільше уваги під час агітації, щоб схилити більшість на свій бік.

"Хиткими" на виборах 2024 в США є 7 штатів: Пенсильванія, Вісконсін, Мічиган, Арізона, Невада, Північна Кароліна і Джорджія.

Напередодні голосування рейтинги в Джорджії були майже однаковими для обох кандидатів. З мінімальним відривом у межах статистичної похибки перевагу мав республіканець Дональд Трамп з 48,2% голосів. Демократку Камалу Гарріс готові були підтримати 47,5% опитаних.

Як голосувала Джорджія на минулих виборах

Джорджія розташована у південному регіоні країни, який раніше завжди підтримував республіканців. Проте у 2020 році перевага "хитнулася" на бік демократів.

На той момент президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп намагався перешкодити перемозі у Джорджії свого опонента Джо Байдена, за що отримав кримінальне звинувачення у втручанні в виборчий процес.

Байден на виборах 2020 випередив Трампа із перевагою у 0,23% (49,47% проти 49,24%).

У 2016 році Джорджія була на боці республіканців. Тоді за Дональда Трампа віддали голоси 50,38% виборців, а за демократку Гілларі Клінтон – 45,29%.

На виборах 2012, 2008, 2004, 2000, 1996 в Джорджії також перемагали республіканці

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації NBC News, ВВС, дані FiveThirtyEight та Wikipedia.

Докладніше про "хиткі" штати США та як вони можуть вирішать долю виборів, можна прочитати в окремому матеріалі.

Також ми зібрали все, що треба знати про вибори в Америці та коли чекати результатів голосування

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Дональд Трамп Камала Гарріс Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців