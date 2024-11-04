Дивні правила. Як в США обирають президента

Виборча система у США відрізняється від більшості інших країн. Президента тут обирають у два етапи.

РБК-Україна пояснює, в чому полягає специфіка виборів в США та на що потрібно звертати увагу.

Правила, за якими американці обирають голову держави, дуже специфічні. На відміну від більшості інших країн, вибори проходять у два етапи.

Спочатку відбувається голосування в кожному окремому штаті. Але формально американці голосуватимуть не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за так званих "виборників" – спеціальних партійних делегатів. А вже потім виборники будуть голосують за відповідного кандидата.

У сучасних США роль виборників стала формальною. Але на практиці ця система означає, що фактично проходять окремі вибори в кожному зі штатів.

Скільки виборників потрібно для перемоги

Для перемоги на президентських виборах потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Їх число в кожному конкретному штаті відрізняється, залежно від кількості населення. Найбільше виборників у Каліфорнії – 54. А в таких маленьких за населенням штатах як Вермонт, Вайомінг, Північна та Південна Дакота їх кількість мінімальна – по 3 виборники.

У більшості штатів діє принцип "переможець отримує все". Винятки становлять лише Небраска та Мен. Тобто, щоб отримати всіх виборників штату, кандидату достатньо отримати більше голосів, ніж опонент.

На практиці це означає, що президентом США може стати людина, за яку проголосувала меншість американців у масштабах всієї країни. Такі випадки, зокрема, відбувалися вже двічі в сучасній історії США – на виборах 2000 та 2016 року (коли в такий спосіб перемогу здобув якраз Трамп).

Що таке "хиткі" штати

Більшість штатів стабільно підтримують чи республіканців, чи демократів протягом багатьох років або навіть десятиліть. Приміром, демократичною вважається Каліфорнія, починаючи з 90-х років, хоча раніше цей штат голосував за республіканців. І навпаки, Техас раніше підтримував демократів, а зараз переважно голосує за республіканців. У таких штатах немає особливого сенсу вести агітацію, адже переконати велику кількість виборців змінити вподобання важко.

Разом з тим, існує низка штатів, у яких підтримка демократів та республіканців приблизно рівна, тож шанси схилити виборців на одну чи іншу сторону вищі. Такі штати називають "хиткими" (англ. - swing states). Щовиборів вони різні, бо виборці можуть змінювати свою позицію через багато чинників: зміна складу населення штату через міграцію, підйом чи занепад певних секторів економіки тощо.

На виборах 2024 року хитких штатів сім: Вісконсін, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Арізона. У кожному з них рейтинги двох основних кандидатів рівні, розрив значно менший від статистичної похибки. На практиці це означає, що і Камала Гарріс, і Дональд Трамп під час кампанії левову частку уваги та рекламних бюджетів присвячують саме цим штатам, обділяючи решту.

Найбільшу вагу для кандидатів має штат Пенсильванія з 19 голосами виборників. Далі Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Арізона - 11, Вісконсін 10 та Невада - 6.