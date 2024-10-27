Що таке "хиткі" штати і як вони вирішать долю виборів у США

На президентських виборах у США перемога залежить від результатів голосування у кількох так званих "хитких" штатах.

РБК-Україна пояснює, що таке "хиткі" штати та чому вони такі важливі.

США мають специфічну виборчу систему, яка складається з двох рівнів. Спочатку мешканці кожного штату обирають виборників, які потім обирають президента та віце-президента. Така система повязана із тим, що США виникли як союз окремих штатів. Сьогодні роль виборників є формальною, але дворівнева система залишається.

У більшості штатів вибори проходять за схемою "переможець забирає усе". Тобто всі виборники штату відходять до того кандидата, яким може набрати лише трохи більше половини голосів. На практиці це означає, що аби стати президентом США потрібно перемогти у окремих штатах. При цьому може виникнути – і вже неодноразово виникала – ситуація, коли переможець загалом по країні отримає меншу кількість голосів.

Більшість штатів традиційно голосують чи за демократів, чи за республіканців. Але є так звані "хиткі" штати (swing states), де кандидати від обох партій мають приблизно рівні шанси перемогти.

Число хитких штатів може мінятися залежно від міграційних потоків та тенденцій розвитку економіки.

На виборах 2024 року таких штатів сім. Їх умовно можна розділити на дві групи. Перша – це штати так званого "іржавого пояса" - Пенсильванія, Вісконсін та Мічіган. Раніше у них була розвинута промисловість, але останніми роками їх економіка деградує. Раніше ці штати підтримували демократів, однак через незадоволення економічною ситуацією населення все більше схиляється до Трампа та його обіцянок відродити промисловість.

Друга група – це хиткі штати так званого "сонячного пояса" - Арізона, Невада, Північна Кароліна і Джорджія. Всі вони знаходяться на півдні США та мають спекотний клімат. Раніше ці три штати традиційно підтримували республіканців, однак на виборах 2020 року віддали перевагу кандидату від демократів Джо Байдену. У 2024 році Дональд Трамп має намір повернути собі перемогу у цих штатах.

У кожному з хитких штатів є свої особливості. Приміром, в Мічигані найбільша в США частка арабських американців – це демографічна група, яка особливо гостро сприймає підтримку Байденом та Гарріс дій Ізраїлю проти ХАМАС.

Пенсильванія є одним з найбільш розділених штатів за соціально-економічним показником. На його південному сході та на заході знаходяться великі міста Філадельфія і Пітсбург, де політично домінують демократи. Інша територія штату – це переважно сільська місцевість, де панують республіканці.

Арізона знаходиться близько до кордону з Мексикою, для неї особливо актуальною є проблема нелегальної міграції. А це – одна з коронних тем для Трампа.

Як і загалом по країні, у хитких штатах рейтинги Дональда Трампа та Камали Гарріс є фактично однаковими, різниця в опитуваннях значно менша від статистичної похибки.