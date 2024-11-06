Результаты выборов в США: за кого проголосовала Джорджия

Еще один из ключевых штатов на президентских выборах США поддерживает Дональда Трампа. Результаты в Джорджии после закрытия участков свидетельствуют о преимуществе кандидата от Республиканской партии.

Выборы в США 2024: результат в Джорджии

По результатам выборов 5 ноября 2024 в Джорджии, которые приводит CNN, кандидаты на пост президента США получили:

50,7% голосов – Дональд Трамп

48,4% голосов – Камала Харрис

Согласно правилам выборов в США, кандидат-победитель всенародного голосования заберет голоса всех 16 делегатов Джорджии в Коллегию выборщиков.

Почему Джорджия относится к ключевым штатам на выборах

Соединенные Штаты имеют необычную избирательную систему, из-за особенностей которой общий результат выборов может зависеть от хода голосования в отдельных штатах.

К тому же американцы не голосуют за президента напрямую. На самом деле они отдают голоса за членов Коллегии выборщиков, которые уже будут выбирать президента, исходя из результатов выборов в том или ином штате.

Большинство штатов стабильно поддерживают демократов или республиканцев от выборов к выборам. В то же время есть ряд так называемых "колеблющихся" штатов, где представители партий имеют примерно поровну симпатий. Поэтому кандидаты в президенты уделяют им больше внимания во время агитации, чтобы склонить большинство на свою сторону.

"Колеблющимися" на выборах 2024 в США являются 7 штатов: Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Аризона, Невада, Северная Каролина и Джорджия.

Накануне голосования рейтинги в Джорджии были почти одинаковыми для обоих кандидатов. С минимальным отрывом в рамках статистической погрешности преимущество имел республиканец Дональд Трамп с 48,2% голосов. Демократку Камалу Гаррису готовы были поддержать 47,5% опрошенных.

Как голосовала Джорджия на прошлых выборах

Джорджия расположена в южном регионе страны, который ранее всегда поддерживал республиканцев. Однако в 2020 году преимущество "шатнулось" на сторону демократов.

На тот момент президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пытался помешать победе в Джорджии своего оппонента Джо Байдена, за что получил уголовное обвинение во вмешательстве в избирательный процесс.

Байден на выборах 2020 опередил Трампа с преимуществом в 0,23% (49,47% против 49,24%).

В 2016 году Джорджия была на стороне республиканцев. Тогда за Дональда Трампа отдали голоса 50,38% избирателей, а за демократку Хиллари Клинтон – 45,29%.

На выборах 2012, 2008, 2004, 2000, 1996 в Джорджии также побеждали республиканцы

При подготовке материала использовались: публикации NBC News, BBC, данные FiveThirtyEight и Wikipedia.