Трамп проти Гарріс. Що треба знати про вибори в США та коли будуть результати

Вибори президента США дуже близько. Голосування відбудеться завтра, 5 листопада, і за кілька годин після закриття виборчих дільниць швидше за все стане зрозуміло, хто стане наступним президентом - демократка Камала Гарріс чи республіканець Дональд Трамп.

РБК-Україна розповідає, що треба знати про вибори і коли будуть результати.

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Коли вибори та які рейтинги

Вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада 2024 року. Переможець проведе чотири роки у Білому домі, починаючи з інавгурації 20 січня 2025 року.

Завтра американські громадяни обиратимуть не лише президента, а й наступний склад Палати представників та третину Сенату Конгресу США. Докладніше про це читайте у матеріалі "Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США".

Час роботи виборчих дільниць може відрізнятись у різних штатах. Однак у більшості місць вони будуть відкриті з 06:00 за місцевим часом (дільниці на східному узбережжі відкриються о 13:00 за Києвом). У день виборів більшість виборців фізично голосує на дільницях. Частина американців уже віддали голоси заздалегідь за допомогою дострокової системи або голосування поштою. За даними на 3 листопада, таким правом скористалося понад 75 млн осіб - майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

Величезну роль у день виборів грають так звані "хиткі штати". Як правило, вони з невеликою перевагою підтримують або демократів, або республіканців.

На останніх кількох виборах критично важливим штатом була Пенсільванія з 19 голосами колегії виборників, і 2024 рік не стане винятком. До таких штатів також відносять Аризону, Джорджію, Вісконсін, Неваду, Мічиган та Огайо. Детальніше про це читайте в матеріалі "Що таке "хиткі" штати і як вони вирішать долю виборів у США".

Шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс практично рівні. За даними опитування The Wall Street Journal, минулого тижня 47% виборців були готові підтримати Трампа проти 45% - за Гарріс. Проте розрив перебуває у межах статистичної похибки.

За десять днів до виборів кандидати зрівнялися в семи "хитках" штатах. Опитування Bloomberg News/Morning Consult давало по 49% з похибкою в один відсоток. Загальнонаціональне опитування Reuters/Ipsos показало 44% для Гарріс і 43% для Трампа.

Більш свіже дослідження Times/YouGov свідчить про невелику перевагу Гарріс в чотирьох із семи ключових штатів. Вона лідирує у Вісконсіні (49% проти 45%), Пенсільванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%). Трампа більше підтримують у Північній Кароліні (49% проти 48%) та Джорджії (48% проти 47%). В Аризоні в обох по 48%.

За день до виборів опитування NBC показує загальнонаціональні рейтинги на рівні 49% на 49%. Середні рейтинги за ключовими штатами:

Арізона - 49,1% проти 46,5% (на користь Трампа)

Вісконсін - 48,2% проти 47,4% (на користь Гарріс)

Джорджія - 48,6% проти 47,1% (на користь Трампа)

Мічиган - 47,9% проти 47,1% (на користь Гарріс

Невада - 47,9%; проти 47,3% (на користь Трампа)

Пенсільванія - 47,9% проти 47,7% (на користь Трампа)

Північна Кароліна - 48,4% проти 47,2% (на користь Трампа)

Незалежно від того, хто переможе, результат виборів матиме історичне значення.

Камала Гарріс може стати першою жінкою-президентом в історії США. А також першою темношкірою жінкою з південноазіатським корінням, яка обійме цю посаду.

Перемога Трампа матиме інший вид історичного здобутку. Він може стати першим президентом, засудженим за тяжкий злочин (засуджений за 34 пунктами у справі про хабарі). Йому також висунуто обвинувачення принаймні у двох інших кримінальних справах.

Коли будуть екзитполи та результати виборів

Перші екзитполи з'являться після 17:00 за північноамериканським східним часом (після 00:00 за Києвом). Однак їх оголошуватимуть лише у штатах, де перевага того чи іншого кандидата очевидна. Екзитполи в ключових вагаються "притримають" до кінця голосування, щоб не вплинути на результат.

З 1990 року більшість провідних медіа об'єдналися у Національний виборчий пул (NAP), щоб спільно замовляти єдиний екзитпол. З цим пулом, куди входять ABC, CBS, CNN, NBC та Reuters, традиційно працює дослідницька компанія Edison Research.

У день виборів на дільницях по всій країні працюватимуть понад 3 тисячі співробітників Edison Research. З ними працюватимуть кілька сотень телефонних операторів, щоб оперативно зібрати та опрацювати результати опитувань.

Зазначимо, на виборах у 2020 році було опитано понад 100 тисяч виборців. На нинішніх виборах йдеться про таку ж кількість респондентів.

Як правило, підрахунок голосів у кожному штаті проводиться після закриття дільниць. Час закриття може відрізнятися, але зазвичай це близько 19:00 за місцевим часом. Через кілька часових поясів у США підрахунок бюлетенів на східному узбережжі проводиться до того, як такі штати як Аляска та Гаваї закінчать голосувати.

Зазвичай спочатку рахують голоси, подані у день виборів. Потім дострокові та поштові, а також бюлетені, які заповнили військові та американці за кордоном. Перевірка включає порівняння кількості поданих голосів із кількістю активних виборців. Підрахунок - завантаження кожного бюлетеня в електронні сканери. У деяких випадках потрібний ручний підрахунок або подвійна перевірка.

Порядок обробки голосів є відкритим для громадськості, контролювати процес можуть партійні спостерігачі.

Новинні агенства будуть публікувати дані по кожному штату, але без офіційного оголошення переможця, поки не будуть підраховані всі голоси в штатах. Якщо результат гонки зрозумілий, то переможця можуть оголосити у ніч виборів або вранці наступного дня. Однак у ситуаціях, коли результат оскаржується, остаточне рішення може зайняти кілька днів чи тижнів, залежно від швидкості підрахунку голосів чи наявності юридичних проблем.

Наприклад, у 2020 році Джо Байден був оголошений переможцем через чотири дні після виборів, як тільки підбили підсумки у Пенсільванії. А у 2016 році Дональда Трампа оголосили переможцем вже наступного дня.

Інші сценарії, які можуть спричинити затримку, включають можливі заворушення на виборчих дільницях та перешкоди для підрахунку голосів. Наприклад, як було з проривом водопровідної труби на ділянці в Джорджії 2020 року.

Що обіцяє Дональд Трамп

Трамп дав низку обіцянок щодо пожвавлення економіки. Його плани включають запровадження мит від 10% до 20% на весь імпорт та до 60% на товари з Китаю. За його словами, такі тарифи захистять робочі місця американців, простимулюють внутрішнє виробництво та зменшать залежність від іноземних товарів.

Трамп обіцяє повернути усі податкові пільги, які запровадив у 2017 році, а також знизити ставки для фізичних та юридичних осіб. Його пропозиції включають скасування податків на чайові та на виплати соціального забезпечення. Також передбачається зниження ставки корпоративного податку, що, за його словами, стимулюватиме економічне зростання та створення робочих місць. За оцінками аналітиків, податкові пільги можуть додати 5,8 трлн доларів до держборгу США за 10 років.

"Я знизив корпоративний податок до 21%. Я б із задоволенням знизив його до 15%. Це дуже добре для робочих місць. Усі б попрямували до Сполучених Штатів, тому що наша податкова ставка була б дуже конкурентоспроможною", - зазначив він.

Трамп обіцяє скоротити витрати американців на енергоносії вдвічі протягом року. За його словами, він зможе опустити ціни на бензин нижче 2 доларів за галон (близько 3,8 літри).

Трамп критикує НАТО. Йому не подобається, що деякі члени не виконують зобов'язання щодо військових витрат у розмірі не менше 2% ВВП. І погрожує їм, що вони не зможуть повною мірою розраховувати на колективну оборону.

Адміністрація Байдена очолила НАТО у наданні військової та фінансової допомоги Україні. Трамп, навпаки, дає зрозуміти, що може припинити підтримку та тиснути на Київ. Принаймні аналітики вважають, що його намір "покласти край російсько-українській війні ще до інавгурації" може означати мир на умовах Москви з територіальними поступками України.

Щодо мігрантів Трамп та його кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс обіцяють провести "наймасштабнішу депортацію в історії Америки". Трамп планує переглянути програми для біженців та скасувати громадянство за правом народження для дітей нелегальних мігрантів.

Що обіцяє Камала Гарріс

Камала Гарріс виступає проти планів Трампа підвищити мита на імпорт. Вона називає це "національним податком з продажу" на товари першої необхідності, який обійдеться середній американській родині в 4000 доларів на рік.

Податковий план також відрізняється. Гарріс обіцяє великі пільги сім'ям із низьким та середнім доходом, які заробляють від 32 800 до 63 000 доларів на рік. Одночасно із підвищенням податків для тих, хто заробляє мільйони.

За її словами, податкова пільга у розмірі 6000 доларів батькам новонароджених "допоможе купити дитяче ліжечко, автокрісло або дитячий одяг". А податкова пільга у розмірі 50 тисяч доларів для малого бізнесу допоможе створити нові робочі місця.

Щодо мігрантів Гарріс, схоже, продовжить політику Байдена. "Ми скоротили потік мігрантів вдвічі", - заявила вона, маючи на увазі нещодавно вжиті заходи на кордоні з Мексикою.

Вона також хоче відновити репродуктивні права жінок у всій Америці. Гарріс обіцяє накласти вето на будь-яку спробу Конгресу запровадити заборону на аборти на національному рівні.

Кандидатка від демократів є затятим прихильником Ізраїлю. "Я повторю свою обіцянку завжди забезпечувати Ізраїль усім необхідним для самооборони", - заявила вона.

Гарріс засуджує війну в Секторі Газа, але, на відміну від Байдена, не висловлюється про створення двох держав. У цьому плані вона робила лише розпливчасті заяви про те, що треба рішення, яке дозволить палестинцям "реалізувати право на гідність, свободу та самовизначення".

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні вона заявила, що "забезпечить перемогу України у цій війні". І зазначила, що, якщо до Білого дому повернеться Трамп, "у Києві сидітиме Володимир Путін".

При підготовці тексту використовувалися: публікації The Washington Post, NBC, Bloomberg, BBC, а також заяви Дональда Трампа та Камали Гарріс.