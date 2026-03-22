Результати виборів у Словенії: хто перемагає і яке його ставлення до України

23:58 22.03.2026 Нд
2 хв
Чинний прем'єр здобуває перемогу, але попереду новий виклик - формування коаліції
aimg Дмитро Левицький
Фото: Роберт Голоб, прем'єр Словенії (flickr.com/european_parliament)

Правлячий "Рух Свобода" на чолі з прем'єр-міністром Робертом Голобом здобуває перемогу на парламентських виборах у Словенії.

Про це свідчать попередні результати голосування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словенські медіа Delo та RTV SLO.

За даними попереднього підрахунку 99,45% голосів, правлячий "Рух Свобода" здобув підтримку 28,54% виборців. А його головний конкурент права Словенська демократична партія (СДП) на чолі з колишнім прем'єром Янезом Яншею отримала 28,17% голосів.

За такого розкладу "Рух Свобода" отримає 29 мандатів в парламенті, тоді як Словенська демократична партія - 28. Проте цього недостатньо для того, щоб сформувати більшість у 46 мандатів самотужки. Тому Голобу доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями, яким вдалося пройти до парламенту.

"Рух Свобода", найпевніше, здобуде підтримку блоку ліво-зелених (5 мандатів) та соціал-демократів (6 мандатів). Але також Голобу знадобиться підтримка "Демократів" (6 місць), яких очолює Анже Логар. Хоча він і вихідець з СДП, але вже висловив готовність домовлятися як з Яншею, так і з Голобом.

У такому випадку коаліція "Руху Свобода", блоку ліво-зелених, соціал-демократів та "Демократів" отримає 46 мандатів та зможе сформувати новий уряд. Але домовитися про коаліцію відразу чотирьох партій - ще та задача. Як і утримання цієї хиткої угоди надалі.

Яке ставлення Роберта Глоба до України

Хоча за каденції Роберта Голоба Словенія і не здобула статусу найгучнішого союзника України на європейській арені, практичні дії Любляни свідчать про добре партнерство.

Словенський уряд стабільно підтримує будь-які ініціативи на користь Києва всередині ЄС. До того ж країна посилила ЗСУ значною кількістю артилерійських систем та бронемашин. Вагомою є й невійськова допомога: словенці активно долучаються до очищення територій від мін, відновлення здоров'я українських бійців, а також постачають генератори для підтримки нашої енергосистеми.

Тож є всі підстави вважати, що такий конструктивний вектор співпраці залишатиметься незмінним, якщо чинний прем'єр очолюватиме й новий уряд.

Нагадаємо, у квітні парламентські вибори відбудуться в Угорщині. Там чинна влада під керівництвом Віктора Орбана з усіх сил намагається не програти опозиції на чолі з молодим політиком Петером Мадяром.

