Результаты выборов в Словении: кто побеждает и каково его отношение к Украине

Правящее "Движение Свобода" во главе с премьер-министром Робертом Голобом одерживает победу на парламентских выборах в Словении.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенские медиа Delo и RTV SLO .

По данным предварительного подсчета 99,45% голосов, правящее "Движение Свобода" получило поддержку 28,54% избирателей. А его главный конкурент правая Словенская демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьером Янезом Яншею получила 28,17% голосов.

При таком раскладе "Движение Свобода" получит 29 мандатов в парламенте, тогда как Словенская демократическая партия - 28. Однако этого недостаточно для того, чтобы сформировать большинство в 46 мандатов самостоятельно. Поэтому Голобу придется договариваться о коалиции с другими партиями, которым удалось пройти в парламент.

"Движение Свобода", скорее всего, получит поддержку блока лево-зеленых (5 мандатов) и социал-демократов (6 мандатов). Но также Голобу понадобится поддержка "Демократов" (6 мест), которых возглавляет Анже Логар. Хотя он и выходец из СДП, но уже выразил готовность договариваться как с Яншей, так и с Голобом.

В таком случае коалиция "Движения Свобода", блока лево-зеленых, социал-демократов и "Демократов" получит 46 мандатов и сможет сформировать новое правительство. Но договориться о коалиции сразу четырех партий - еще та задача. Как и удержание этого шаткого соглашения в дальнейшем.

Каково отношение Роберта Глоба к Украине

Хотя при каденции Роберта Голоба Словения и не получила статус самого громкого союзника Украины на европейской арене, практические действия Любляны свидетельствуют о хорошем партнерстве.

Словенское правительство стабильно поддерживает любые инициативы в пользу Киева внутри ЕС. К тому же страна усилила ВСУ значительным количеством артиллерийских систем и бронемашин. Весома и невоенная помощь: словенцы активно участвуют в очистке территорий от мин, восстановлении здоровья украинских бойцов, а также поставляют генераторы для поддержки нашей энергосистемы.

Так что есть все основания полагать, что такой конструктивный вектор сотрудничества будет оставаться неизменным, если действующий премьер будет возглавлять и новое правительство.