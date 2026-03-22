ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Результаты выборов в Словении: кто побеждает и каково его отношение к Украине

23:58 22.03.2026 Вс
2 мин
Действующий премьер побеждает, но впереди новый вызов - формирование коалиции
aimg Дмитрий Левицкий
Результаты выборов в Словении: кто побеждает и каково его отношение к Украине Фото: Роберт Голоб, премьер Словении (flickr.com/european_parliament)

Правящее "Движение Свобода" во главе с премьер-министром Робертом Голобом одерживает победу на парламентских выборах в Словении.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенские медиа Delo и RTV SLO.

По данным предварительного подсчета 99,45% голосов, правящее "Движение Свобода" получило поддержку 28,54% избирателей. А его главный конкурент правая Словенская демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьером Янезом Яншею получила 28,17% голосов.

При таком раскладе "Движение Свобода" получит 29 мандатов в парламенте, тогда как Словенская демократическая партия - 28. Однако этого недостаточно для того, чтобы сформировать большинство в 46 мандатов самостоятельно. Поэтому Голобу придется договариваться о коалиции с другими партиями, которым удалось пройти в парламент.

"Движение Свобода", скорее всего, получит поддержку блока лево-зеленых (5 мандатов) и социал-демократов (6 мандатов). Но также Голобу понадобится поддержка "Демократов" (6 мест), которых возглавляет Анже Логар. Хотя он и выходец из СДП, но уже выразил готовность договариваться как с Яншей, так и с Голобом.

В таком случае коалиция "Движения Свобода", блока лево-зеленых, социал-демократов и "Демократов" получит 46 мандатов и сможет сформировать новое правительство. Но договориться о коалиции сразу четырех партий - еще та задача. Как и удержание этого шаткого соглашения в дальнейшем.

Каково отношение Роберта Глоба к Украине

Хотя при каденции Роберта Голоба Словения и не получила статус самого громкого союзника Украины на европейской арене, практические действия Любляны свидетельствуют о хорошем партнерстве.

Словенское правительство стабильно поддерживает любые инициативы в пользу Киева внутри ЕС. К тому же страна усилила ВСУ значительным количеством артиллерийских систем и бронемашин. Весома и невоенная помощь: словенцы активно участвуют в очистке территорий от мин, восстановлении здоровья украинских бойцов, а также поставляют генераторы для поддержки нашей энергосистемы.

Так что есть все основания полагать, что такой конструктивный вектор сотрудничества будет оставаться неизменным, если действующий премьер будет возглавлять и новое правительство.

Напомним, в апреле парламентские выборы состоятся в Венгрии. Там действующая власть под руководством Виктора Орбана изо всех сил пытается не проиграть оппозиции во главе с молодым политиком Петером Мадьяром.

Что происходит в Венгрии и как это бьет по Украине сегодня - читайте в материале РБ-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Словения Парламентские выборы
Новости
Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Аналитика
