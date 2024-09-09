Результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом, - Сирський

Коментуючи авіакатастрофу Сирський наголосив, що пілоти F-16 були підготовлені. Вони проходили підготовку в навчальних закладах союзників Києва й загалом для цієї справи були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків.

За словами головнокомандувача ЗСУ, спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування щодо авіакатастрофи з F-16 й очікує, що результати стануть відомі вже найближчим часом. Також він додав, що загиблий пілот F-16 збив дві ракети й "просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння".

"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося це приховувати, а з іншого боку, ефективність застосування цих літаків доведена результатами - знищенням парою F-16 чотирьох крилатих ракет, тому це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, в першу чергу, в боротьбі з ворожими крилатими ракетами", - відзначив Сирський.

Перша втрата F-16

29 серпня, The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. РБК-Україна зверталось за коментарем до Повітряних сил, втім, там не підтвердили, але й не спростували інформацію. Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

Тим часом як пише The New York Times, посадовці Сполучених Штатів Америки (США) вважають малоймовірним, що винищувач F-16 в Україні був збитий вогнем з системи Patriot.