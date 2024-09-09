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Результаты расследования авиакатастрофы F-16 будут известны в ближайшее время, - Сырский

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время результаты расследования авиакатастрофы F-16 вероятно будут известны. Несмотря на трагедию, эффективность этих самолетов уже была доказана результатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в интервью CNN.

Комментируя авиакатастрофу Сырский отметил, что пилоты F-16 были подготовлены. Они проходили подготовку в учебных заведениях союзников Киева и в целом для этого дела были отобраны лучшие пилоты, которые уже имели опыт эффективного использования самолетов. 

Он напомнил, что специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование по авиакатастрофе с F-16 и ожидает, что результаты станут известны уже в ближайшее время. 

"Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, а с другой стороны, эффективность применения этих самолетов доказана результатами - уничтожением парой F-16 четырех крылатых ракет, поэтому это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, в первую очередь, в борьбе с вражескими крылатыми ракетами", - добавил Сырский. 

Первая потеря F-16

29 августа The Wall Street Journal заявило о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16. РБК-Украина обращалось за комментарием к Воздушным силам, впрочем, там не подтвердили, но и не опровергли информацию. Позже официально стало известно о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб, в свою очередь, подтвердил потерю F-16.

Между тем, как пишет The New York Times, чиновники Соединенных Штатов Америки (США) считают маловероятным, что истребитель F-16 в Украине был сбит огнем из системы Patriot.

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Александр СырскийF-16