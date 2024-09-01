США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" з Patriot, - NYT

Американські посадовці вважають малоймовірним, що винищувач F-16 в Україні був збитий вогнем з системи Patriot. Слідчі розглядають інші причини авіакатастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The New York Times.

Олещук відповів Безуглій і наголосив, що розслідування причини авіакатастрофи продовжується.

Варто додати, раніше нардепка Марʼяна Безугла висловила версію, що нібито літак F-16 було збито "дружнім вогнем". При цьому вона звинуватила тодішнього командувача Повітряних сил Миколу Олещука у замовчування ситуації.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають різні версії аварії, зокрема серед них механічна несправність або помилка пілота.

Два високопоставлені військові чиновники США вважають малоймовірним, що катастрофа могла бути спричинена "дружнім вогнем".

Перша втрата F-16

Нещодавно стало відомо, що Україна втратила перший отриманий винищувач F-16. Відомо, що літак брав участь у відбитті масованої атаки Росії, збив чотири цілі та заходив на наступну. Тоді винищувач втратив зв'язок.

Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

На тлі втрати F-16 президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення Олещука непов'язане з катастрофою F-16.

Більше про першу втрату F-16 та що відомо про льотчика Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.

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