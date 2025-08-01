Результати ЄВВ уже в кабінетах: як їх переглянути і що робити далі

Сьогодні, 1 серпня, учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати. Вони вже доступні в особистих кабінетах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
У вкладці результатів у кабінеті можна:
Оцінювання проводилося за шкалою 100-200 балів. Переведення тестових балів здійснено за таблицею № 20 додатка 5 до Порядку прийому на навчання у 2025 році, затвердженого наказом МОН № 168.
Тестові завдання для ЄВВ укладав Науково-методичний центр ВФПО. Саме до його фахівців варто звертатися, якщо виникли питання щодо структури або змісту завдань.
Раніше учасники вже отримали результати з ЄВІ. Тепер усі оцінки для вступу до аспірантури зібрані в одному місці - в кабінеті учасника.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ для вступу до магістратури. Зареєструватися можуть ті, хто не складав іспит раніше, або хоче перескласти. Потрібно звернутися до приймальної комісії, отримати екзаменаційний листок і до 13 серпня оплатити 1176 гривень за участь.
Також ми писали, що 29 липня стартувала додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ для вступу до магістратури, яка триватиме до 18 серпня. Учасникам варто заздалегідь підготувати документи, перевірити час і місце тестування, не спізнюватися та дотримуватись правил. Результати зʼявляться в кабінетах до 22 серпня.
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