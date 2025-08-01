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Результаты ЕВИ уже в кабинетах: как их просмотреть и что делать дальше

Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 1 августа, участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ) для поступления в аспирантуру получили результаты. Они уже доступны в личных кабинетах.

Что увидят участники

Во вкладке результатов в кабинете можно:

  • просмотреть оценку по шкале 100-200 баллов;
  • загрузить карточку результатов с детальным разбором ответов;
  • сформировать экзаменационную карточку, которая является обязательной для поступления в аспирантуру.

Как считали баллы

Оценивание проводилось по шкале 100-200 баллов. Перевод тестовых баллов осуществлен по таблице № 20 приложения 5 к Порядку приема на обучение в 2025 году, утвержденному приказом МОН № 168.

Тестовые задания для ЕВИ составлял Научно-методический центр ВФПО. Именно к его специалистам стоит обращаться, если возникли вопросы по структуре или содержанию заданий.

Ранее участники уже получили результаты ЕВЭ. Теперь все оценки для поступления в аспирантуру собраны в одном месте - в кабинете участника.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию ЕВЭ для поступления в магистратуру. Зарегистрироваться могут те, кто не сдавал экзамен ранее, или хочет пересдать. Нужно обратиться в приемную комиссию, получить экзаменационный листок и до 13 августа оплатить 1176 гривен за участие.

Также мы писали, что 29 июля стартовала дополнительная сессия ЕВЭ и ЕФВВ для поступления в магистратуру, которая продлится до 18 августа. Участникам стоит заранее подготовить документы, проверить время и место тестирования, не опаздывать и соблюдать правила. Результаты появятся в кабинетах до 22 августа.

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