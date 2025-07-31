Другий шанс для вступу в магістратуру: 1 серпня відкривають реєстрацію на спецсесію ЄВІ
З 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Хто може зареєструватися
Реєстрація відкрита для:
- тих, хто вже був зареєстрований на основну чи додаткову сесію ЄВІ, але не взяв участі;
- охочих скласти іспит повторно;
- тих, хто взагалі не реєструвався раніше.
Як зареєструватися
Щоб взяти участь у спецсесії, необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Це можна зробити особисто або дистанційно. Під час реєстрації потрібно вказати населений пункт, де ви плануєте проходити ЄВІ.
В УЦОЯО наголошують, що навіть якщо ви вже брали участь у ЄВІ цьогоріч, повторна участь передбачає повторну реєстрацію та отримання нового екзаменаційного листка.
Після реєстрації потрібно:
- отримати екзаменаційний листок у приймальній комісії - це обов’язковий документ для допуску до тестування;
- оплатити участь у спецсесії - до 13 серпня включно, вартість - 1176 гривень (з ПДВ);
- слідкувати за зарахуванням коштів у своєму кабінеті учасника на сайті УЦОЯО, платіж мають обробити протягом трьох робочих днів.
Якщо ви здійснили оплату, але не бачите її в системі, зверніться до УЦОЯО для з’ясування причин. Важливо вказувати точні дані - ПІБ, номер листка тощо. Інакше реєстрацію можуть анулювати, а екзаменаційний листок стане недійсним.
Нагадаємо, 29 липня 2025 року стартувала додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру. Випробування триватимуть до 18 серпня. Учасникам радять заздалегідь підготувати документи, запрошення та маршрут, аби не спізнитися і не втратити шанс. Результати з’являться до 22 серпня в кабінетах учасників.
Також РБК-Україна писало, що в Україні подали вже понад 669 тисяч заяв на вступ до вишів, найбільше - у Києві та Львові. Лідер за кількістю заяв - ЛНУ ім. Франка. Найпопулярніші спеціальності - "право", "менеджмент" і "філологія", хоча ринок перенасичений цими фахами. Подання заяв триватиме до 1 серпня.
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