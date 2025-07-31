ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зміни Освіта Гроші Суспільство
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Другий шанс для вступу в магістратуру: 1 серпня відкривають реєстрацію на спецсесію ЄВІ

Четвер 31 липня 2025 12:49
UA EN RU
Другий шанс для вступу в магістратуру: 1 серпня відкривають реєстрацію на спецсесію ЄВІ Фото: Вступ до магістратури у 2025 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Хто може зареєструватися

Реєстрація відкрита для:

  • тих, хто вже був зареєстрований на основну чи додаткову сесію ЄВІ, але не взяв участі;
  • охочих скласти іспит повторно;
  • тих, хто взагалі не реєструвався раніше.

Як зареєструватися

Щоб взяти участь у спецсесії, необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Це можна зробити особисто або дистанційно. Під час реєстрації потрібно вказати населений пункт, де ви плануєте проходити ЄВІ.

В УЦОЯО наголошують, що навіть якщо ви вже брали участь у ЄВІ цьогоріч, повторна участь передбачає повторну реєстрацію та отримання нового екзаменаційного листка.

Після реєстрації потрібно:

  • отримати екзаменаційний листок у приймальній комісії - це обов’язковий документ для допуску до тестування;
  • оплатити участь у спецсесії - до 13 серпня включно, вартість - 1176 гривень (з ПДВ);
  • слідкувати за зарахуванням коштів у своєму кабінеті учасника на сайті УЦОЯО, платіж мають обробити протягом трьох робочих днів.

Якщо ви здійснили оплату, але не бачите її в системі, зверніться до УЦОЯО для з’ясування причин. Важливо вказувати точні дані - ПІБ, номер листка тощо. Інакше реєстрацію можуть анулювати, а екзаменаційний листок стане недійсним.

Нагадаємо, 29 липня 2025 року стартувала додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру. Випробування триватимуть до 18 серпня. Учасникам радять заздалегідь підготувати документи, запрошення та маршрут, аби не спізнитися і не втратити шанс. Результати з’являться до 22 серпня в кабінетах учасників.

Також РБК-Україна писало, що в Україні подали вже понад 669 тисяч заяв на вступ до вишів, найбільше - у Києві та Львові. Лідер за кількістю заяв - ЛНУ ім. Франка. Найпопулярніші спеціальності - "право", "менеджмент" і "філологія", хоча ринок перенасичений цими фахами. Подання заяв триватиме до 1 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступна кампанія Освіта в Україні
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині