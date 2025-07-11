Результаты ЕВЭ уже доступны: как проверить баллы и получить экзаменационную карточку

Участники основной сессии Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая длилась с 24 по 27 июня, сегодня получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Результаты уже размещены в кабинетах участников вступительных испытаний. Там также доступна функция формирования экзаменационной карточки, которая является обязательной для поступления в магистратуру.

Кроме того, участники могут загрузить Карточку результатов каждого блока ЕВЭ. В ней указано:

номер задания,

правильные ответы,

количество набранных баллов.

Ранее после прохождения теста участники уже видели свои предыдущие тестовые баллы - система автоматически накладывала ключи ответов на сохраненные варианты.

Итоговые результаты в шкале 100-200 баллов были рассчитаны согласно официальным таблицам перевода, предусмотренными Порядком приема на обучение в 2025 году.

Участникам следует сохранить экзаменационную карточку и результат каждого блока - эти документы необходимы для вступительной кампании.