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Результаты ЕВЭ уже доступны: как проверить баллы и получить экзаменационную карточку

Пятница 11 июля 2025 18:30
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Результаты ЕВЭ уже доступны: как проверить баллы и получить экзаменационную карточку Фото: Как узнать результаты ЕВЭ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Участники основной сессии Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), которая длилась с 24 по 27 июня, сегодня получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Результаты уже размещены в кабинетах участников вступительных испытаний. Там также доступна функция формирования экзаменационной карточки, которая является обязательной для поступления в магистратуру.

Кроме того, участники могут загрузить Карточку результатов каждого блока ЕВЭ. В ней указано:

  • номер задания,
  • правильные ответы,
  • количество набранных баллов.

Ранее после прохождения теста участники уже видели свои предыдущие тестовые баллы - система автоматически накладывала ключи ответов на сохраненные варианты.

Итоговые результаты в шкале 100-200 баллов были рассчитаны согласно официальным таблицам перевода, предусмотренными Порядком приема на обучение в 2025 году.

Участникам следует сохранить экзаменационную карточку и результат каждого блока - эти документы необходимы для вступительной кампании.

Напомним, в Украине продолжается основная сессия вступительных испытаний в магистратуру - с 21 июня по 12 июля. Аспиранты будут сдавать тесты с 7 по 28 июля. Результаты основной сессии ЕВЭ/ЕПВИ обнародуют до 18 июля, а для аспирантов - до 8 августа.

Также РБК-Украина писало, что в этом году поступление в аспирантуру предусматривает сдачу двух экзаменов: ЕВЭ и нового теста - ЕВИ по методологии научных исследований. ЕВИ будет содержать 100 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа, на выполнение дается 150 минут.

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