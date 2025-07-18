Результати ЄФВВ та ЄВІ вже доступні: що обов'язково треба зробити для вступу

Сьогодні учасники основних сесій Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури та Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до аспірантури отримали свої результати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Українцям нагадали, що результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань.
Наголошується, що у відповідній вкладці (в кабінетах учасників вступних випробувань) вже доступна також опція формування екзаменаційної картки - вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.
Зазначається, що учасники ЄФВВ мають можливість завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування. У ній зазначено:
Тим часом у картці результатів ЄВІ (яку також можна завантажити з кабінету учасника вступних випробувань), зазначено таку інформацію:
В УЦОЯО пояснили також, що результати ЄВІ та ЄФВВ за шкалою 100-200 було отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць №17, №18 (ЄВІ) та №19 (ЄФВВ) додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році.
Наголошується, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).
"Тож у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців відповідної установи", - підсумували в УЦОЯО.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати кожному вступнику про ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році - основні правила, допуск і результати тестування.
Крім того, ми пояснювали, як змінилися правила вступу до аспірантури в цьому році.
Читайте також про освітні гранти 2025 року - хто зі вступників може отримати гроші на навчання, яку суму та за яких умов.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.