Результати ЄФВВ та ЄВІ вже доступні: що обов'язково треба зробити для вступу

Де знайти результати й сформувати екзаменаційну картку

Українцям нагадали, що результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань.

Вхід до кабінету учасника (скриншот: testportal.gov.ua)

Наголошується, що у відповідній вкладці (в кабінетах учасників вступних випробувань) вже доступна також опція формування екзаменаційної картки - вона потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України.

Зазначається, що учасники ЄФВВ мають можливість завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування. У ній зазначено:

під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;

які відповіді він дав;

скільки балів набрав за кожне завдання.

Тим часом у картці результатів ЄВІ (яку також можна завантажити з кабінету учасника вступних випробувань), зазначено таку інформацію:

під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;

відповідний номер цього завдання в системі УЦОЯО;

правильні відповіді;

кількість набраних балів за кожне завдання.

Основану сесію ЄВІ/ЄФВВ завершено (ілюстрація: testportal.gov.ua)

В УЦОЯО пояснили також, що результати ЄВІ та ЄФВВ за шкалою 100-200 було отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць №17, №18 (ЄВІ) та №19 (ЄФВВ) додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році.

Наголошується, що організацію укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (ВФПО).

"Тож у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців відповідної установи", - підсумували в УЦОЯО.