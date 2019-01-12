В результате взрыва в Париже пострадал украинец, - посольство

Фото: взрыв в Париже (AFP)

Пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв

В результате взрыва в пекарне в центре Париже незначительные повреждения получил гражданин Украины. Об этом сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения.

Он также отметил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь.

"Он чувствует себя удовлетворительно", - добавил Собко.

Напомним, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.

В результате происшествия пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.

Кроме того, сообщалось, что еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.

Позже Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в пекарне в центре Парижа - погибли 2 пожарных и 1 женщина из Испании.