В результате взрыва в Париже пострадал украинец, - посольство

Пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв
В результате взрыва в пекарне в центре Париже незначительные повреждения получил гражданин Украины. Об этом сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, пострадавший проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения.
Он также отметил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь.
"Он чувствует себя удовлетворительно", - добавил Собко.
Напомним, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.
В результате происшествия пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.
Кроме того, сообщалось, что еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.
Позже Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в пекарне в центре Парижа - погибли 2 пожарных и 1 женщина из Испании.