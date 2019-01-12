ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В результаті вибуху в Парижі постраждав українець, - посольство

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 18:58
В результаті вибуху в Парижі постраждав українець, - посольство
Фото: вибух у Парижі (AFP)

Потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух

В результаті вибуху в пекарні в центрі Парижі незначні пошкодження отримав громадянин України. Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримав незначні пошкодження.

Він також зазначив, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога.

"Він почуває себе задовільно", - додав Собко.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

Крім того, повідомлялося, що ще 10 постраждали від вибуху в пекарні перебувають у важкому стані.

Пізніше Французькі влади уточнили інформацію про постраждалих в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижа - загинули 2 пожежних та 1 жінка з Іспанії.

Влада Франції уточнила інформацію про постраждалих від вибуху в Парижі: загинули 3 людей В результаті вибуху в Парижі загинули 4 людини
Новини України ПарижпостраждаліВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся