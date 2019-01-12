В результаті вибуху в Парижі постраждав українець, - посольство

Потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух
В результаті вибуху в пекарні в центрі Парижі незначні пошкодження отримав громадянин України. Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За його словами, потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримав незначні пошкодження.
Він також зазначив, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога.
"Він почуває себе задовільно", - додав Собко.
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.
В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.
Крім того, повідомлялося, що ще 10 постраждали від вибуху в пекарні перебувають у важкому стані.
Пізніше Французькі влади уточнили інформацію про постраждалих в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижа - загинули 2 пожежних та 1 жінка з Іспанії.