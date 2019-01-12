В результаті вибуху в Парижі постраждав українець, - посольство

Фото: вибух у Парижі (AFP)

Потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух

В результаті вибуху в пекарні в центрі Парижі незначні пошкодження отримав громадянин України. Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримав незначні пошкодження.

Він також зазначив, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога.

"Він почуває себе задовільно", - додав Собко.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

Крім того, повідомлялося, що ще 10 постраждали від вибуху в пекарні перебувають у важкому стані.

Пізніше Французькі влади уточнили інформацію про постраждалих в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижа - загинули 2 пожежних та 1 жінка з Іспанії.