Власти Франции уточнили информацию о пострадавших от взрыва в Париже: погибли 3 человек

Ранее сообщалось о 4 погибших
Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в пекарне в центре Парижа - погибли 2 пожарных и 1 женщина из Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как сообщается, в результате взрыва еще 46 человек пострадали.
Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.
Напомним, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.
В результате происшествия пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.
Также сообщалось о 4 погибших - 2 спасателях и 2 гражданских.
Кроме того сообщалось, что еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.