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Власти Франции уточнили информацию о пострадавших от взрыва в Париже: погибли 3 человек

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 17:44
Власти Франции уточнили информацию о пострадавших от взрыва в Париже: погибли 3 человек
Фото: взрыв в Париже (AFP)

Ранее сообщалось о 4 погибших

Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в пекарне в центре Парижа - погибли 2 пожарных и 1 женщина из Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, в результате взрыва еще 46 человек пострадали.

Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.

Напомним, сегодня, 12 января, в Париже в пекарне на улице Тревиз произошел мощный взрыв. В результате взрыва в пекарне начался пожар.

В результате происшествия пострадали 20 человек. Некоторые СМИ отмечали, что взрыв в пекарне мог произойти из-за утечки газа.

Также сообщалось о 4 погибших - 2 спасателях и 2 гражданских.

Кроме того сообщалось, что еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.

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