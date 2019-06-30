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В Закарпатской обл. взрыв газа разрушил дом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 15:40
В Закарпатской обл. взрыв газа разрушил дом, есть пострадавшие
Фото: взрыв в Закарпатской области zk.dsns.gov.ua)

В результате взрыва газа пострадал хозяин дома и его 2-летний внук

В селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден жилой дом, а также травмированы двое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в результате взрыва владельцу дома диагностировали ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35% тела, а его двухлетний внук получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

"Пострадавших каретами скорой медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Спасателями была проведена разведка места происшествия и ликвидировано незначительные очаги горения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

"Вероятно, все могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома", - сообщили спасатели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вене произошел взрыв в жилом доме. Представитель пожарной бригады заявил, что несколько людей получили ранения, и перед зданием в четвертом районе австрийской столицы, которая граничит с центром города, был кратер.

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