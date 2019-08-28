Унаслідок вибуху газу в чотирьохповерхівці в Дрогобичі загинула людина

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються

На місці вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 6:05 під завалами виявлено одну загиблу особу.

"Всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 4 дитини. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка.

Раніше у селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб.

Нагадаємо, внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир. Всього від вибуху газу в житловому будинку загинули двоє людей.