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Унаслідок вибуху газу в чотирьохповерхівці в Дрогобичі загинула людина

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 07:25
Унаслідок вибуху газу в чотирьохповерхівці в Дрогобичі загинула людина
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються

На місці вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 6:05 під завалами виявлено одну загиблу особу.

"Всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 4 дитини. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка.

Раніше у селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб.

Нагадаємо, внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир. Всього від вибуху газу в житловому будинку загинули двоє людей.

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