У результаті вибуху у Дрогобичі під завалами можуть перебувати ще 5 осіб

Фото: вибух у Дрогобичі (drohobych-rada.gov.ua)

Рятувальники шукають постраждалих

Після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) під завалами може перебувати ще 5 осіб. Про це на брифінгу заявив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби України з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський.

Коротинський зазначив, що в держслужбі врахували тільки прописаних і можливу кількість людей, які проживають у цьому будинку.

"За оперативними даними, ще під завалами може перебувати 5 осіб, враховуючи кількість прописаних і можливу кількість проживають в цих квартирах", - повідомив він.

Рятувальні роботи тривають.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під'їзду будинку по вул. Грушевського, 101 у м. Дрогобич Львівська область: #оперативна_інформація Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під'їзду будинку по вул. Грушевського, 101 у м. Дрогобич. Станом на 9 годину, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини). До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі 3 кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки. МВС України Микола Чечоткін Опубліковано ДСНС України Вівторок, 27 серпня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що на місці аварії рятувальники знайшли тіла двох людей. Також від вибуху постраждали семеро людей, четверо з яких - діти.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. У результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною.