В результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые
Архивное фото: в результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые (GettyImages)
Оккупанты обстреляли Одесскую область 20 июня, стало известно о раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
"Ночью и в течение дня противник совершил ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, есть и раненые", - сказал он.
Как писало РБК-Украина, сегодня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.
Напомним, ночью 20 июня украинские военные сбили две крылатые ракеты над Одесской областью.