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В результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые

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Одесская область, Понедельник 20 июня 2022 19:50
В результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые Архивное фото: в результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты обстреляли Одесскую область 20 июня, стало известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

"Ночью и в течение дня противник совершил ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, есть и раненые", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.

Напомним, ночью 20 июня украинские военные сбили две крылатые ракеты над Одесской областью.

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