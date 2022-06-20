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В результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені

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Одеська область, Понеділок 20 червня 2022 19:50
В результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені Архівне фото: в результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти обстріляли Одеську область 20 чеврня, стало відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

"Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Внаслідок ракетного удару сталася пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Загалом вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.

Нагадаємо, вночі 20 червня українські військові збили дві крилаті ракети над Одеською областю.

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