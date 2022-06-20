В результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені
Архівне фото: в результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені (GettyImages)
Окупанти обстріляли Одеську область 20 чеврня, стало відомо про поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
"Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені", - сказав він.
Як писало РБК-Україна, сьогодні в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Внаслідок ракетного удару сталася пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Загалом вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.
Нагадаємо, вночі 20 червня українські військові збили дві крилаті ракети над Одеською областю.