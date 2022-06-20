В результаті ракетних ударів по Одеській області є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка .

"Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені", - сказав він.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Внаслідок ракетного удару сталася пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Загалом вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.