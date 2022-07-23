В результате ракетного обстрела Одессы поврежден музей, внесенный в список ЮНЕСКО

Одесский художественный музей был частично поврежден из-за ракетного удара оккупантов. Он внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея. К счастью, пострадавших нет, музей немедленно приступил к работе по улаживанию повреждений", - рассказали в ведомстве.

В Минкульте призвали ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все возможное для того, чтобы остановить ракетные удары РФ.

Выбитые окна в Одесском художественном музее (t.me/mkipu)