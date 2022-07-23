В результате ракетного обстрела Одессы поврежден музей, внесенный в список ЮНЕСКО

Одесский художественный музей был частично поврежден из-за ракетного удара оккупантов. Он внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея. К счастью, пострадавших нет, музей немедленно приступил к работе по улаживанию повреждений", - рассказали в ведомстве.
В Минкульте призвали ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все возможное для того, чтобы остановить ракетные удары РФ.
Напомним, сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов есть раненые.
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