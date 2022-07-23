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В результаті ракетного обстрілу Одеси пошкоджено музей, внесений до списку ЮНЕСКО

Фото: внаслідок ракетного обстрілу Одеси пошкоджено художній музей (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Одеський художній музей був частково пошкоджений через ракетний удар окупантів. Він внесений до Попереднього списку ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею. На щастя, постраждалих немає, музей негайно приступив до роботи з залагодження пошкоджень", - розповіли у відомстві.

У Мінкульті закликали ЮНЕСКО і міжнародне співтовариство зробити все можливе для того, щоб зупинити ракетні удари РФ.

Вибиті вікна в Одеському художньому музеї (t.me/mkipu)

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки окупантів є поранені.

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