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Число погибших в результате пожара в Японии превысило 20

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 12:31
Число погибших в результате пожара в Японии превысило 20
Фото: пожар на студии в Японии (twitter com hadixd)

В результате пожара 24 человека погибли, еще 38 пострадали

В результате поджога студии анимационных фильмов в Киото (Япония) пожар унес жизни 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW

Отмечается, что еще 38 человек пострадали, десять из них находятся в критическом состоянии.

"Огонь вспыхнул утром в четверг по местному времени и быстро охватил трехэтажное здание студии. Пожар, как подозревается, был вызван умышленным поджогом", - информирует агентство dpa.

По информации агентства, мужчина, который совершил поджог с помощью легковоспламеняющейся смеси, так же пострадал от огня. 41-летнего подозреваемый был взят под стражу.

По предварительной информации, в здании на момент начала пожара могло находиться до 70 человек. Точное количество людей, которые могли оказаться в огненной ловушке в помещении студии, пока неизвестно.

Напомним, в японском городе Киото произошло пожар на студии по производству аниме Kyoto Animation Co. Полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого в поджоге. Задержанного также доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в полиции установили, что в помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего возникло возгорание. Из-за пожара произошла серия взрывов. Пожар возник в трехэтажном здании примерно в 10:30 по местному времени. Спасательные операции еще продолжаются.

 

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