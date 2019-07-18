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Число загиблих в результаті пожежі в Японії перевищило 20

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 12:31
Число загиблих в результаті пожежі в Японії перевищило 20
Фото: пожежа на студії у Японії (twitter com hadixd)

В результаті пожежі 24 людини загинули, ще 38 постраждали

Унаслідок підпалу студії анімаційних фільмів у Кіото (Японія) пожежа забрала життя 24 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

Зазначається, що ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.

"Вогонь спалахнув зранку четверга за місцевим часом і швидко охопила триповерхову будівлю студії. Пожежа, як підозрюється, була викликана зумисним підпалом", - інформує агенція dpa.

За інформацією агенції, чоловік, котрий вчинив підпал за допомогою легкозаймистої суміші, так само постраждав від вогню. 41-річного підозрюваного було взято під варту.

За попередньою інформацією, у будівлі на момент початку пожежі могло перебувати до 70 осіб. Точна кількість людей, котрі могли опинитися у вогняній пастці у приміщенні студії, поки невідома. 

Нагадаємо, в японському місті Кіото сталася пожежа на студії з виробництва аніме Kyoto Animation Co виникла. Поліція на місці події затримала 41-річного підозрюваного у підпал. Затриманого також доставили в лікарню. 

Раніше повідомлялося, що у поліції встановили, що у приміщення студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння. Через пожежу сталась серія вибухів. Пожежа виникла у триповерховій будівлі приблизно о 10:30 за місцевим часом. Рятувальні операції ще тривають.

 

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