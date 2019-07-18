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Число погибших из-за пожара в Японии на анимационной студии возросло

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 11:09
Число погибших из-за пожара в Японии на анимационной студии возросло
Фото: пожар на студии в Японии (twitter com hadixd)

В помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестное вещество

Число погибших в результате пожара в Японии на анимационной студии KyoAni возросло до 13. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Как отмечается, из-за пожара произошла серия взрывов. Еще пострадали 40 человек. Пожар возник в трехэтажном здании примерно в 10:30 по местному времени. Спасательные операции еще продолжаются.

"Мы пытаемся вывести нескольких жертв, которые оказались в ловушке в трехэтажном доме, включая тех, кто не может передвигаться самостоятельно", - сообщили спасатели.

В полиции установили, что в помещении студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего возникло возгорание. Его задержали.

Добавим, KyoAni выпускает популярные аниме шоу. В социальных сетях поклонники компании выражают соболезнования размещают фотографии своих любимых шоу KyoAni.

Напомним, в центре Херсона вечером в понедельник, 8 июля, сгорел автомобиль юристки, профессионального адвоката, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в городе.

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