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В Японии подожгли студию аниме, есть жертвы

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 07:47
В Японии подожгли студию аниме, есть жертвы
Фото: пожар в Японии (twitter.com/japantimes)

В результате пожара на студии погиб один человек, еще 40 пострадали

В Японском городе Киодо произошел пожар на студии по производству аниме. В результате погиб человек, передает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Отмечается, что пожар в здании студии Kyoto Animation Co возник в результате поджега. Сейчас несколько человек после пожара находятся без сознания. В общей сложности в результате поджега пострадали 40 человек. 

Сообщается, что полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого в поджеге. Задержанного также доставили в больницу.

По словам очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. В результате пожара сильно пострадали второй и третий этаж трехэтажного здания студии.

Напомним, в центре Херсона вечером в понедельник, 8 июля, сгорел автомобиль юристки, профессионального адвоката, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в городе.

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Новости Украины Японияпострадавшиеподжег
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