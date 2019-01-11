В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбассе сегодня зафиксировано два обстрела

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня, 11 января 2019 года, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, по состоянию на 10:00 часов утра в районе проведения ООС было зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Все они на Донецком направлении. Так, с 08:10 часов в течение 15 минут боевики из автоматических и ручных гранатометов обстреливали украинские позиции в районе Водяного.

Кроме того, в 08:52 из оккупированного с. Пикузы боевики из пулеметов крупного калибра вели огонь в направлении Гнутово. Указанный обстрел длился около 40 минут.

"С начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Его оперативно эвакуировали в военный госпиталь, ему предоставлена неотложную помощь", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки, 10 января, трижды открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 января 2019 года, пересекли 38,1 тыс. человек.