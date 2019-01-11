Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено одного українського військового

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі сьогодні зафіксовано два обстріли

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні, 11 січня 2019 року, внаслідок обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, станом на 10:00 годину ранку в районі проведення ООС було зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків. Всі вони на Донецькому напрямку. Так, з 08:10 години упродовж 15 хвилин бойовики з автоматичних та ручних гранатометів обстрілювали українські позиції в районі Водяного.

Крім того, о 08:52 з окупованого с. Пікузи бойовики з кулеметів великого калібру вели вогонь у напрямку Гнутового. Вказаний обстріл тривав близько 40 хвилин.

"З початку поточної доби один військовослужбовець зі складу об’єднаних сил дістав поранення. Його було оперативно евакуйовано до військового госпіталя, та надано невідкладну допомогу", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за минулу добу, 10 січня, тричі відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 10 січня 2019 року, перетнули 38,1 тис. осіб.