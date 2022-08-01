В результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые: среди них беременная женщина

Среди пострадавших - беременная женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также в результате вражеской атаки было повреждено 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Отмечается, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.