В результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые: среди них беременная женщина

Российские оккупанты ночью 1 августа совершили артиллерийский обстрел из РСЗО по Марганцу и Червоногригоровке в Днепропетровской области. Из-за атаки ранения получили двое гражданских людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Среди пострадавших - беременная женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Также в результате вражеской атаки было повреждено 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Отмечается, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.
Кроме того, 30 июля россияне выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.
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