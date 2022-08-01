UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые: среди них беременная женщина

Фото: в результате ночного обстрела Никопольского района есть раненые (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью 1 августа совершили артиллерийский обстрел из РСЗО по Марганцу и Червоногригоровке в Днепропетровской области. Из-за атаки ранения получили двое гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Среди пострадавших - беременная женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также в результате вражеской атаки было повреждено 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Отмечается, что на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.

Кроме того, 30 июля россияне выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская область