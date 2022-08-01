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Внаслідок нічного обстрілу Нікопольського району є поранені: серед них вагітна жінка

Фото: внаслідок нічного обстрілу Нікопольського району є поранені (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі 1 серпня здійснили артилерійський обстріл із РСЗВ по Марганцю та Червоногригорівці у Дніпропетровській області. Через атаку поранень зазнали двоє цивільних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Серед постраждалих - вагітна жінка. Її у тяжкому стані доставили до лікарні.

Також внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 16 приватних будинків, лінії електропередач та газопровід. Зазначається, що на цій території відсутні будь-які військові об’єкти.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Нікопольський район.

Окрім того, 30 липня росіяни випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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НікопольДніпропетровська область