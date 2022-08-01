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Оккупанты обстреляли Никопольский район: удар нанесен по двум громадам

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Никополь, Понедельник 01 августа 2022 03:59
Оккупанты обстреляли Никопольский район: удар нанесен по двум громадам Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Сообщается, что были обстреляны Марганецкая и Червоногригоровская громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В случае объявления воздушной тревоги администрация района просит находиться в безопасных местах и соблюдать правила поведения с взрывоопасными предметами.

Напомним, РБК-Украина писало, что минувшей ночью российские военные выпустили по Никополю и Червоногригоровской громаде около 80 снарядов.

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