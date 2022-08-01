Оккупанты обстреляли Никопольский район: удар нанесен по двум громадам

Российские войска нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Сообщается, что были обстреляны Марганецкая и Червоногригоровская громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В случае объявления воздушной тревоги администрация района просит находиться в безопасных местах и соблюдать правила поведения с взрывоопасными предметами.