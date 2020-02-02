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В результате нападения в Лондоне пострадали два человека

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 18:24
В результате нападения в Лондоне пострадали два человека
Фото: полиция (twitter.com/BTP)

В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем

В результате нападения на юге Лондона пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В полиции пока не уточняют детали инцидента.

Напомним, в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

По информации телеканала Sky News, возможно на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж. Корреспондент телеканала сообщил, что злоумышленник ранил трех человек. Официально эта информация не подтверждена.

Вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

РБК-Украина писало, что двое человек умерли в результате атаки.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

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