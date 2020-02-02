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В Лондоне произошел теракт

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 17:38
В Лондоне произошел теракт
Иллюстративное фото (twitter.com-ukhomeoffice24)

В районе Стретем несколько человек получили ножевые ранения

В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичной полици в Twitter.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

"Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - заявило ведомство.

По информации телеканала Sky News, возможно на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж. Корреспондент телеканала сообщил, что злоумышленник ранил трех человек. Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

РБК-Украина писало, что двое человек умерли в результате атаки.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

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