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В результаті нападу в Лондоні постраждали дві людини

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 18:24
В результаті нападу в Лондоні постраждали дві людини
Фото: поліція (twitter.com/BTP)

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем

В результаті нападу на півдні Лондона постраждали дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

У поліції поки не уточнюють деталі інциденту.

Нагадаємо, у Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж. Кореспондент телеканалу повідомив, що зловмисник поранив трьох людей. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Увечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

РБК-Україна писало, що двоє людей померли в результаті атаки.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

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