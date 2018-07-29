В результате мощного тайфуна в Японии пострадали 23 человека

В Японии из-за тайфуна отменили более 140 внутренних авиарейсов

В Японии, в результате мощного тайфуна "Джондари", который обрушился на центральные и западные регионы страны, по состоянию на утро 29 июля пострадали 23 человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

В частности, шесть человек пострадали в результате сильного удара волны в поток автомобилей, двигавшихся по прибрежному шоссе в городе Одавара.

Отмечается, что повреждения при этом получили около 15 машин.

Кроме того, пять человек, включая детей, получили ранения в результате разбитого окна в гостинице города Атами.

Также сообщается, что из-за тайфуна отменили более 140 внутренних авиарейсов.

Также на некоторых железнодорожных направлениях приостановлено движение поездов.

Фото: тайфун в Японии

Отметим, ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате тайфуна в Японии.

Также сообщалось, что в Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили более 30 авиарейсов. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 144 км/ч, поэтому власти Японии уже предупредили жителей в западной части страны, что также есть угроза возникновения наводнений и оползней.

Напомним, ранее наводнение в Японии унесло жизни 209 человек. Поисково-спасательные операции с более чем 70 тысяч спасателей продолжаются в районах, пострадавших от наводнений, включая префектуры Хиросима, Окаяма и Эхиме.